SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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08.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 187,14 EUR.
Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 187,14 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'858 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 187,04 EUR. Mit einem Wert von 187,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52'346 SAP SE-Aktien.
Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,54 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit Abgaben von 31,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.88 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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