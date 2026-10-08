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08.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Mittag Boden gut

SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 189,22 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 189,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'881 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 189,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 187,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 246'539 Aktien.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 29,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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