SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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07.10.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 186,56 EUR.
Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 186,56 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'054 Punkten realisiert. Bei 186,04 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 187,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 903'213 Stück.
Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,95 Prozent Luft nach oben. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,05 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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SAP am 07.10.2026
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