SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von SAP SE

Die SAP SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 186,86 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'153 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 186,04 EUR. Bei 187,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 341'335 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,77 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Am 23.07.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.88 Mrd. EUR – ein Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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