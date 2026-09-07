SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag im Minusbereich

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 181,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'984 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 179,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,56 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'202'853 Aktien.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,30 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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