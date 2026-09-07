SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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07.09.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 182,84 EUR abwärts.
Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 182,84 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'973 Punkten steht. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 179,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 523'260 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 43,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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