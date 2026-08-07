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07.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 176,06 EUR.

SAP
166.93 CHF 5.83%
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 176,06 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'247 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 376'229 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 46,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,58 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,65 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,11 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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