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07.08.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Freitagnachmittag an

SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Freitagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 4,5 Prozent.

SAP
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 178,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'319 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,88 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'136'400 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 30,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit Abgaben von 28,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,65 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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