SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,6 Prozent auf 177,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,88 EUR aus. Bei 173,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'331'069 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 257,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,01 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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