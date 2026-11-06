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06.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagvormittag ausgebremst
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 213,10 EUR ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 213,10 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'893 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 212,40 EUR. Bei 214,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131'555 SAP SE-Aktien.
Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10.27 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,08 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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