SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die SAP SE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 210,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'743 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 208,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'239'397 SAP SE-Aktien.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,39 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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