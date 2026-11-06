SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 209,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'710 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 209,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,50 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 487'464 Stück gehandelt.

Bei 226,85 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,08 Prozent. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,26 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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