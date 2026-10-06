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06.10.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag ins Plus

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 187,88 EUR zu.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 187,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'398 Punkten notiert. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 188,04 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67'986 SAP SE-Aktien.

Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 23,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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