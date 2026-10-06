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06.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 188,68 EUR zu.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 188,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 190,22 EUR zu. Bei 186,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 346'144 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Abschläge von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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