SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagnachmittag

Die SAP SE-Aktie stieg im Xetra-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 166,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 16'990 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 167,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,88 EUR. Zuletzt wurden via Xetra 700'105 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 167,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 105,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,52 Prozent.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8'468,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8'436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

