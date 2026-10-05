SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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05.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 186,20 EUR.
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 186,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 186,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85'291 SAP SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,20 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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