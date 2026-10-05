SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 186,42 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'272 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 188,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 646'535 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 31,05 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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