SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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05.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Montagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 185,58 EUR.
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 185,58 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'209 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 186,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 302'639 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,30 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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