SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 186,18 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'111 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 189,90 EUR. Bei 187,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'820'082 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 23,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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