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03.11.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 205,90 EUR.

SAP
190.74 CHF -1.09%
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Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 205,90 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 205,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96'520 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,05 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 10,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 61,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 20.0995 1.37 161317891
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.616 14.87 161992259
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In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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