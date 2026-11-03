SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 205,90 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 205,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96'520 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,05 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 10,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 61,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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