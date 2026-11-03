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03.11.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 204,35 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 204,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'824 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 203,45 EUR. Bei 208,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 464'896 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 231,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,50 EUR. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,61 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.08 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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