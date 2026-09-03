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03.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Vormittag zu

SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Vormittag zu

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 182,88 EUR zu.

SAP
173.51 CHF 0.57%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 182,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'871 Punkten liegt. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 183,20 EUR zu. Bei 182,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 59'680 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,28 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,10 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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