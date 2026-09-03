SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 187,24 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 187,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 818'601 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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