SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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03.09.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Mittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 184,46 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 184,46 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'797 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 185,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 294'048 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,44 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 30,88 Prozent wieder erreichen.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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