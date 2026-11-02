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02.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 209,70 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 209,70 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'771 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 208,55 EUR. Bei 209,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 59'124 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,05 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 10,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 64,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. SAP SE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.27 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.08 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die SAP SE-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,08 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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