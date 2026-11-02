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02.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 209,45 EUR.
Die SAP SE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 209,45 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'006 Punkten notiert. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 207,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 209,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 726'168 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 231,05 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 9,35 Prozent niedriger. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 64,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Es stand ein EPS von 1,96 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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