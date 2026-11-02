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02.11.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 209,80 EUR.

SAP
192.47 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 209,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'891 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,55 EUR nach. Bei 209,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242'202 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 231,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 64,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0233 19.03.2027 157053371
Long 12.4607 17.09.2027 160236226
Long 193.141 18.12.2026 151640302
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1646 11.62 161756882
Long 10.1813 7.35 160966236
Long 19.3445 2.36 161317891
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7745 13.72 161992259
Short 8.7929 8.00 161756890
Short 14.8803 3.52 159839666
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -37.30 152901381
Long 8 -38.51 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’731.88 02.11.2026 14:04:42
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP SE 191.44 -2.41% SAP SE

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