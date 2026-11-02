SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

Um 12:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 209,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'891 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,55 EUR nach. Bei 209,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242'202 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 231,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 64,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Oktober 2026: Experten empfehlen SAP SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Oracle-Aktie: Optimistischer Ausblick treibt Kurs zweistellig nach oben

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen