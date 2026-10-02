SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 185,38 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'276 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 184,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 790'567 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 31,22 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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