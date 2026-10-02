SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 186,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'116 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 188,74 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 186,66 EUR. Bei 187,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 241'163 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,50 EUR. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Abschläge von 31,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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