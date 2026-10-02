Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’014 -0.7%  Dollar 0.8289 -0.3%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag seitwärts

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 186,90 EUR.

SAP
172.74 CHF -2.84%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 186,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'116 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 188,74 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 186,66 EUR. Bei 187,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 241'163 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,50 EUR. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Abschläge von 31,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7924 18.06.2027 157965340
Long 12.3718 18.06.2027 159488297
Long 346.4112 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2169 11.28 159476112
Long 10.4973 6.96 158841434
Long 15.7455 3.73 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0774 13.02 158841454
Short 9.1161 7.64 159536285
Short 14.0818 3.62 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -39.65 157532813
Long 8 -30.35 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten