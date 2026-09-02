SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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02.09.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 182,10 EUR nach.
Die SAP SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 182,10 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'879 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 180,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'014'618 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,16 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,10 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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