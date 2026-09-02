SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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02.09.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 181,96 EUR nach.
Um 12:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 181,96 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'766 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 180,72 EUR. Bei 182,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 419'316 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,93 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,10 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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