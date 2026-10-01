SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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01.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 182,58 EUR.
Die SAP SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 182,58 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'066 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 181,94 EUR. Bei 184,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 112'498 Aktien.
Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,05 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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