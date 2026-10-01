SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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01.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 183,62 EUR.
Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 183,62 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'031 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 181,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 435'792 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,05 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,05 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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