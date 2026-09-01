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01.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 185,34 EUR.

SAP
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Um 09:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 185,34 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'155 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,04 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,00 EUR. Bisher wurden heute 148'010 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 24,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,21 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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