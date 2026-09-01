SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Verlusten

Die SAP SE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 186,76 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'973 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,00 EUR. Bisher wurden heute 1'361'226 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,81 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,73 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet