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01.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag leichter

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag leichter

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 186,60 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 186,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'986 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 185,00 EUR. Bei 186,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 536'877 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. 30,92 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 31,67 Prozent sinken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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