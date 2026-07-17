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KI-Deal besiegelt 17.07.2026 16:21:48

SAP-Aktie im Fokus: Milliardenübernahme von Prior Labs fix

SAP-Aktie im Fokus: Milliardenübernahme von Prior Labs fix

Der Softwarekonzern SAP hat einen zentralen Baustein seiner KI-Strategie fixiert, mit einer milliardenschweren Wette auf ein Freiburger Forschungsteam.

SAP
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  • SAP hat die Übernahme von Prior Labs offiziell abgeschlossen
  • Der Konzern investiert mehr als eine Milliarde Euro in vier Jahren
  • Prior Labs bleibt als eigenständige Einheit innerhalb von SAP aktiv

SAP hat die Übernahme des Freiburger KI-Spezialisten Prior Labs heute offiziell abgeschlossen und damit einen zentralen Baustein seiner Strategie für Tabellarische Foundation Models (TFMs) fixiert. Der Konzern investiert in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in das Forschungsteam, das als eigenständige Einheit innerhalb der SAP-Familie weiterarbeitet, wie es in der Pressemitteilung heisst.

Eigenständige Marke statt Integration

SAP und Prior Labs hatten die verbindliche Vereinbarung bereits am 4. Mai 2026 unterzeichnet, der Abschluss stand seither unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Finanzielle Details zum eigentlichen Kaufpreis hat SAP nicht veröffentlicht, lediglich die künftige Investitionssumme von über einer Milliarde Euro ist bekannt. Prior Labs soll laut SAP inklusive Marke, Forschungsansatz, Open-Source-Strategie und bestehenden Kundenbeziehungen eigenständig bleiben, erhält aber Zugang zu SAPs Unternehmensdaten und Kundenbasis.

Tabellarische Foundation Models als Kernthema

Das 2024 in Freiburg von Frank Hutter, Noah Hollmann und Sauraj Gambhir gegründete Startup hat sich auf sogenannte Tabular Foundation Models spezialisiert. Anders als klassische Sprachmodelle sind diese Systeme darauf ausgelegt, aus tabellarischen Geschäftsdaten wie Zahlungsverzögerungen, Lieferantenrisiken oder Kundenabwanderung belastbare Vorhersagen abzuleiten. SAP hatte mit dem eigenen Modell SAP-RPT-1 bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen und sieht die Übernahme als Fortsetzung dieser Linie.

Ein weiterer Baustein der SAP-Datenoffensive

Die Prior-Labs-Übernahme ist nicht der einzige Zukauf in diesem Bereich. Bereits am 7. Mai 2026 hatte SAP die Übernahme des Datenanbieters Reltio abgeschlossen, der Unternehmensdaten aus SAP- und Fremdsystemen vereinheitlichen soll. Erst vor Kurzem hatte SAP ausserdem bekannt gegeben, die Übernahme von Dremio abgeschlossen zu haben. Damit entsteht eine Kette aus Datenbereinigung, Datenverbindung und Modellbildung, für die Prior Labs den Baustein der Modelle liefert. SAP-Vorstandschef Christian Klein hat wiederholt betont, dass Unternehmen KI zwar breit testen, der messbare Nutzen aber vielfach ausbleibt, solange die zugrunde liegenden Unternehmensdaten nicht aufbereitet sind.

Wie bei jeder milliardenschweren Technologiewette bleibt offen, wie schnell sich Investitionen dieser Grössenordnung in Umsatz oder Marge niederschlagen, belastbare Zahlen dazu nennt SAP bislang nicht.

SAP-Aktie im Fokus

Die SAP-Aktie zeigt sich am Freitag via XETRA zeitweise 0,28 Prozent fester bei 138,02 Euro. Für die Einschätzung der Aktie selbst liefert die Analystenlandschaft ein klares Bild. 24 Analysten beobachten aktuell die SAP-Aktie, ihr mittleres Kursziel liegt bei rund 202 Euro und reicht von 130 Euro am unteren bis 290 Euro am oberen Ende der Spanne. Bei den Einzelempfehlungen dominiert die Kaufseite deutlich: 20 Analysten stufen die Aktie mit Buy ein, zwei weitere mit Overweight. Sechs Häuser sehen die Aktie neutral bei Hold, nur ein Analyst rät zum Verkauf, eine Underweight-Einstufung gibt es nicht. In der Gesamtschau ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung von 1,6 auf einer Skala von 1 für Buy bis 5 für Sell, ein Wert, der klar im Kaufbereich liegt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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