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Übernahmen 04.05.2026 17:16:36

SAP-Aktie gewinnt: Milliarden-Investition und Doppel-Zukauf für die KI

SAP-Aktie gewinnt: Milliarden-Investition und Doppel-Zukauf für die KI

Europas grösster Softwarehersteller SAP baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus.

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Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der DAX-Konzern am Montag in Walldorf mitteilte. Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.

Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht.

Die SAP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,06 Prozent höher bei 148,50 Euro.

/men/nas

WALLDORF (awp international)

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SAP-Aktie trotzdem in Rot: Analysten optimistisch - Gewinnplus erwartet

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

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