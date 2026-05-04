SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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04.05.2026 17:16:36
SAP-Aktie gewinnt: Milliarden-Investition und Doppel-Zukauf für die KI
Europas grösster Softwarehersteller SAP baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus.
SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.
Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht.
Die SAP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,06 Prozent höher bei 148,50 Euro.
/men/nas
WALLDORF (awp international)
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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
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