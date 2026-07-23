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Bücher geöffnet 23.07.2026 22:12:56

SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet

SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet

Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Wie sich das vergangene Jahresviertel und Halbjahr entwickelt hat.

SAP
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SAP hat am Donnerstagabend die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und erste Halbjahr 2026 vorgelegt.

Die für das abgelaufene Jahresviertel präsentierten Zahlen zeigen einen Gewinn pro Aktie von 1,89 Euro. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den 1,45 Euro des Vorjahresquartals dar. Experten waren zuvor von 1,76 Euro Gewinn je Aktie ausgegangen.
Umgesetzt wurden im abgeschlossenen Jahresviertel 9,878 Milliarden Euro, verglichen mit 9,03 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Hier lagen die Analystenprognosen bei einem Wert von 9,85 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr belief sich das EPS auf 3,55 Euro, nach 2,98 Euro je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Ausserdem setzte SAP in diesem Zeitraum 19,432 Milliarden Euro um, verglichen mit 18,04 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025.

Die SAP-Aktie beendete den XETRA-Handel am Donnertag um 2,82 Prozent tiefer bei 128,32 Euro. Im nachbörslichen Handel auf gettex legen die Papier dann zeitweise um weitere 0,98 Prozent auf 129,58 Euro zu.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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