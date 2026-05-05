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SAP-Aktie fester:Früherer Telekom-Chef in SAP-Aufsichtsrat gewählt
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Aufsichtsrat 05.05.2026 14:42:36

SAP-Aktie fester:Früherer Telekom-Chef in SAP-Aufsichtsrat gewählt

SAP-Aktie fester:Früherer Telekom-Chef in SAP-Aufsichtsrat gewählt

Der frühere Telekom-Chef René Obermann ist in den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns SAP gewählt worden.

Der 63-Jährige erhielt von den Aktionärinnen und Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung eine Zustimmung von über 99 Prozent. Obermann soll nächstes Jahr Aufsichtsratsvorsitzender von SAP werden. Das hatte der Dax-Konzern aus dem baden-württembergischen Walldorf bereits vor einem Jahr bekanntgegeben.

Die Suche nach einem langfristigen neuen Aufsichtsratschef beschäftigt SAP schon länger. Über 20 Jahre besetzte SAP-Mitgründer Hasso Plattner den Posten. 2024 trat Plattner ab. Eigentlich sollte auf ihn Punit Renjen folgen, der ehemalige Chef des Beratungsunternehmens Deloitte. Auch Renjen war zunächst in den Aufsichtsrat gewählt worden, um nach einem Jahr den Vorsitz zu übernehmen.

Ursprünglicher Plan für Plattner-Nachfolger geändert

Doch SAP plante überraschend um. Als Grund nannte das Unternehmen unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden. Mit dem früheren Nokia -Manager Pekka Ala-Pietilä sprang ein alter Bekannter ein, der schon mal im Aufsichtsrat von SAP tätig war.

Obermann bringe technologisches Fachwissen, umfassendes Marktverständnis und Erfahrung im deutschen Corporate-Governance-System mit, sagte Aufsichtsratschef Ala-Pietilä. Er könne eine bedeutende internationale Karriere vorweisen. Seine Erfahrung und Perspektive würden für SAP von grosser Bedeutung sein. Er setze sich dafür ein, eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, sagte Ala-Pietilä, dessen Mandat um ein Jahr verlängert wurde.

Die SAP-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,62 Prozent auf 150,46 Euro.

/rwi/DP/jha

WALLDORF (awp international)

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