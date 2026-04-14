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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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Neuer Schwung 14.04.2026 11:16:00

SAP-Aktie fester: Analystenstimme und US-Technologiewerte stützen

SAP-Aktie fester: Analystenstimme und US-Technologiewerte stützen

Die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP zeigt sich am Dienstag freundlich. Marktbeobachter verweisen dabei auf zwei Faktoren, die derzeit zusammenwirken.

SAP
132.24 CHF 1.40%
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• Jefferies bekräftigt Kaufempfehlung für SAP
• Branchenstimmung so schlecht wie noch nie - Kehrtwende voraus?
• Starke US-Technologiewerte schieben an

Die Aktie von SAP profitiert am Dienstag von einer neuen Analysteneinschätzung der Investmentbank Jefferies vom Wochenbeginn sowie von der robusten Entwicklung der US-Technologiewerte am Vorabend. Beide Impulse stärken kurzfristig die Risikobereitschaft der Anleger gegenüber europäischen Softwaretiteln - und rücken SAP in den Fokus: Im XETRA-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 1,53 Prozent auf 144,68 Euro.

Jefferies bestätigt Kaufempfehlung trotz schwachem Branchensentiment

Am Montag bekräftigte das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Analyst Charles Brennan sieht weiterhin attraktive Perspektiven für den Konzern, obwohl das Marktumfeld für europäische Softwareunternehmen derzeit als angespannt gilt. Insbesondere verweist Jefferies darauf, dass erste Anzeichen einer möglichen Trendwende im Technologiesektor mittelfristig zusätzlichen Rückenwind liefern könnten.

Gleichzeitig unterstreicht die Studie, dass die Stimmung im europäischen Softwaresegment historisch schwach sei. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre, so der Analyst laut "dpa-AFX". Vor diesem Hintergrund erhält die bestätigte "Buy"-Einstufung zusätzliches Gewicht: Sie signalisiert Vertrauen in die operative Entwicklung des Unternehmens und dessen strategische Positionierung im Cloud-Geschäft.

Die Analysten argumentieren dabei nicht zuletzt mit strukturellen Wachstumstreibern. Zwar hat sich das Umsatzwachstum zuletzt verlangsamt, dennoch bleibt insbesondere der Cloud-Bereich ein zentraler Werttreiber mit weiterhin zweistelligen Zuwachsraten. Im vierten Quartal 2025 etwa legten die Cloud-Erlöse um 19 Prozent zu, während sich gleichzeitig die operative Marge deutlich verbesserte.

Rückenwind durch US-Technologiesektor

Neben der Analystenstudie profitiert die SAP-Aktie am Dienstag auch vom internationalen Marktumfeld. Die starke Entwicklung der US-Technologiewerte am Montagabend, die auch den Tech-Index NASDAQ Composite klar nach oben trieb, wirkt dabei stützend auf europäische Branchenvertreter. So hatte etwa der SAP-Konkurrent Oracle angesichts neuer KI-Hoffnungen im NYSE-Handel am Montag letztlich um 12,69 Prozent auf 155,62 US-Dollar zugelegt. Gerade SAP reagiert traditionell sensibel auf die Stimmung im globalen Tech-Sektor, da Investoren den Konzern zunehmend als Bestandteil des internationalen Cloud- und Plattformökosystems betrachten.

Solche sektorübergreifenden Impulse gewinnen aktuell an Bedeutung, da Anleger nach Monaten erhöhter Unsicherheit wieder selektiv in Technologietitel zurückkehren. Hinweise auf eine Stabilisierung der Branchendynamik können daher kurzfristig überproportionale Kursreaktionen auslösen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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