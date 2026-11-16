Sao Paulo Turismo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sao Paulo Turismo gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1756.00 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Sao Paulo Turismo 0.550 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40.82 Prozent zurück. Hier wurden 108.9 Millionen BRL gegenüber 184.1 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch