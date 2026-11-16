Sao Paulo Turismo SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sao Paulo Turismo SA liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sao Paulo Turismo SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1756.00 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.550 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 108.9 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184.1 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch