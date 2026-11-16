Sao Paulo Turismo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sao Paulo Turismo gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1756.00 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.550 BRL erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sao Paulo Turismo 108.9 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 184.1 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch