SAO MARTINHO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAO MARTINHO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.11 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 17.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.86 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch