SAO MARTINHO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SAO MARTINHO äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.530 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.87 Milliarden BRL gegenüber 1.74 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch