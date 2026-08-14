Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.15 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0.090 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 67.4 Millionen BRL, gegenüber 106.7 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36.82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch