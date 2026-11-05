Sanyu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanyu hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26.18 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.25 Milliarden JPY – ein Plus von 14.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanyu 6.30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch