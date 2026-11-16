Sanyodo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanyodo hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.51 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.540 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch