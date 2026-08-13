Sanyodo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanyodo präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 20.00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanyodo 14.58 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4.48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch